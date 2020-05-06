 

Более 40 тысяч студентов привлекли для работы с заболевшими COVID-19 — Михаил Мурашко

06.05.2020, 19:06, Разное

 «Мы привлекли около 41 тысяч студентов, ординаторов и аспирантов. Причем хочу отметить, что в «красной» зоне работают лишь выразившие свое согласие студенты, не имеющие медицинских противопоказаний для работы на таком опасном участке. И, конечно, все они прошли дополнительную подготовку по безопасности оказания медицинской помощи», – заявил глава Минздрава. 

По словам министра, всего в РФ более 110 тысяч врачей и 236 тысяч фельдшеров оказывают помощь заболевшим COVID-19.

Напомним, инициатива привлечь студентов медицинских вузов к борьбе с коронавирусом принадлежит мэру Москвы Сергею Собянину, который заявил об острой нехватке медицинских кадров. На прошлой неделе мэрия пообещала платить будущим специалистам 100 тысяч рублей в месяц и обеспечить их питанием и необходимыми средствами защиты. В свою очередь, Михаил Мурашко отметил, что ведомство готово рассмотреть вопрос о более массовом привлечении студентов медицинских вузов к борьбе с коронавирусом, которые сейчас работают в качестве волонтеров. 

Новость о принудительной мобилизации студентов вызвала неоднозначную реакцию сообщества. В сети появилась петиция с требованием обеспечить разделение «чистых» и «красных» для безопасности как студентов, так и пациентов, предоставить практикантам временное жилье, чтобы снизить риск заражения их близких, и дать возможность отказаться от работы при наличии хронических заболеваний. 

Медицинский профсоюз «Альянс врачей» опубликовал сегодня памятку для студентов о том, как защитить свои права. 

«Отказаться от практики в таких условиях — не трусость. Студенты получают образование, а не тушат пожар, пусть и биологический. Государство гарантирует учащимся и педагогам академические права и свободы, в том числе заявляет об праве студентов на охрану здоровья согласно пункту 9 части 1 статьи 34 Закона об образовании. Труд в соответствии со статьей 37 Конституции РФ свободен. Студенты вправе требовать от руководства университетов соблюдения конституционных прав и федеральных законов», – говорится в памятке.



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