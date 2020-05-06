Новый пылесос Dyson работает до 2 часов благодаря сменным аккумуляторам

06.05.2020, 19:05, Новости дня

Британская Dyson показала усовершенствованную модель беспроводного пылесоса Dyson V10. В сравнении с предшественником, Dyson V11 Absolute Extra Pro обладает гипердимовым двигателем, который обеспечивает на 46% более мощное всасывание, а новая система сменных аккумуляторов продлевает время его безостановочной работы до 120 минут.

В новой модели используется самая мощная батарея Dyson с семью ячейками и никель-кобальт-алюминиевыми катодами, рассказали Вестям.Ru в компании. В комплекте с прибором идут два сменных аккумулятора, которые увеличивают время его автономной работы до двух часов. Мощность устройства при этом не теряется.

В Dyson V11 Absolute Extra Pro применяется и самый мощный гипердимовый двигатель Dyson со скоростью вращения 125 000 оборотов в минуту. Его повышенный КПД дает на 46% более мощное всасывание, чем у Dyson V10.

За состоянием пылесоса следят три микропроцессора, которые установлены в двигателе, аккумуляторе и датчике динамической нагрузки внутри насадки. Показатели прибора отслеживаются до 8 тысяч раз в секунду.

Текущее состояние устройства можно посмотреть на встроенном ЖК-дисплее. На нем же отображаются выбранный режим мощности и оставшееся время работы, а также напоминания о необходимости прочистить фильтры.

“Эффективная система фильтрации задерживает 99,97% микроскопических частиц размером до 0,3 микрона, – сказали в пресс-службе. – 14 циклонов генерируют силу более 79 000 g, чтобы собрать в контейнер микроскопические частицы, такие как пыльца и бактерии”.

Новинка уже поступила в продажу. Топовую модель – Dyson V11 Absolute Extra Pro – можно купить за 59 990 рублей. За самый простой вариант – V11 Absolute Extra – без сменных аккумуляторов и напольной док-станции просят 49 990 рублей.

Текст:

Вести.Hi-tech