 

Больше всего штрафов за нарушение режима получили любители выпивать на улицах

06.05.2020, 19:05, Новости дня

В Москве за две недели составлено 237 протоколов за нарушение режима самоизоляции. Об этом рассказала пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Большая часть оштрафованных граждан — любители распивать спиртные напитки в общественных местах. Чаще всего нарушителей находили в парках, на детских площадках.

Из 237 поступивших в суды материалов рассмотрено 34. Для устранения недостатков 66 протоколов направлены в составившие их органы. Остальные находятся в производстве судов. Выписаны различные штрафы на суммы от одной до четырех тысяч рублей.

В Мосгорсуде также отметили, что жалобы на привлечение к ответственности за передвижение без пропусков пока не поступали.

Ранее сообщалось, как в Подмосковье готовятся к режиму обязательного ношения защитной маски, который вводится с 12 мая. За нахождение в общественном месте без защитного средства можно получить штраф в размере четырех тысяч рублей.



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