Минфин США готовится выпустить 20-летние облигации

06.05.2020, 19:05, Новости дня

Министерство финансов США выпустит новые 20-летние облигации, чтобы финансировать рекордный уровень государственных заимствований, необходимый для поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса, пишет Fox Business.

Ведомство объявило о планах провести аукцион по продаже первых 20-летних облигаций 20 мая с первоначальным предложением в размере 20 миллиардов долларов.

"Потребности казначейства в заимствованиях существенно возросли в результате реакции федерального правительства на вспышку Covid-19", — говорится в заявлении казначейства.

В результате вспышки вируса министерство финансов за один квартал заняло 2,99 триллиона долларов, что намного больше, чем когда-либо прежде. Эта сумма в пять раз превышает предыдущую рекордную сумму займов правительства в размере 569 миллиардов долларов в разгар Великой рецессии.

В министерстве заявили, что рекордная сумма необходима для того, чтобы заплатить почти 3 триллиона долларов за меры стимулирования, одобренные федеральным правительством, чтобы оградить экономику США от кризиса и поддержать десятки миллионов безработных прямыми платежами.

Казначейство ожидает смещения большей части размещения казначейских обязательств на более долгосрочные ценные бумаги в будущем.

"Хотя первоначальное увеличение финансирования, связанное с реагированием на вспышку COVID-19, было сосредоточено на казначейских векселях, казначейство рассчитывает начать переводить финансирование с векселей на долговременные сроки погашения в ближайшие кварталы", — сообщил Брайан Смит, помощник секретаря казначейства по федеральным финансам.

"В свете существенного увеличения потребностей в заемных средствах казначейство планирует увеличить свою долгосрочную эмиссию в качестве разумного средства управления сроками погашения и ограничения потенциальной волатильности эмиссии в будущем", — добавил он.