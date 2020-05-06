Мнение: Вакцина через много лет, коронабесие и недоразвитый западный интернет

06.05.2020, 18:57, Разное

1. Немцы решили добавить в сагу о коронавирусе хорошую дозу сумрачного тевтонского пессимизма. В Минздраве Германии полагают, что вакцина от коронавируса может появиться не через год и не через два, а гораздо позже:

https://lenta.ru/news/2020/05/03/years_and_years/

Вакцина от коронавируса может появиться через несколько лет, если в процессе разработки произойдут неудачи. Об этом предупредил глава Минздрава Германии Йенс Шпан в эфире телеканала ARD.

Глава ведомства подчеркнул, что ученые со всего мира прогнозируют появление вакцины в следующем году, однако он призвал быть острожными в расчетах сроков ее появления. «Мы должны быть реалистами (…), такое [затруднения при разработке] уже происходило с другими вакцинами», — сказал он.

Министр напомнил, что вакцина должна пройти несколько этапов тестирования, прежде чем ее можно проверять на человеке. В среднем на разработку вакцины, включая доклинические исследования, эксперименты на животных и три этапа испытаний на людях, уходит от 8 до 17 лет.

В Минздраве России на днях заявили, что часть карантинных мер останется в силе вплоть до появления вакцины:

https://www.interfax.ru/russia/707174

Таким образом, если разработка вакцины и вправду затянется на много лет, то страдать от самоизоляции и других ограничений нам придётся ещё долго.

2. На Западе продолжают отыгрывать русскую тему. СМИ Британии и США обвинили российских хакеров в атаках на британских учёных, которые работают над вакциной от ковида:

https://www.gazeta.ru/tech/2020/05/04_a_13072441.shtml

В Совете Федерации назвали обвинения «коронабесием».

Действительно: если бы нашим хакерам удалось украсть британские наработки, то в России в кратчайший срок создали бы вакцину. От этого в выигрыше оказался бы весь мир, и сама Британия в том числе.

Россия явно бы не стала скрывать открытие чудо-лекарства от других стран – репутационные потери были бы слишком велики. Спрашивается, чему же возмущаются британцы, и почему они так тщательно скрывают свои коронавирусные исследования?

3. Читатели пишут:

Просматривал сайты в поисках статей для своих переводов. Наткнулся на статью, которая может показаться вам интересной:

https://www.nytimes.com/2020/05/05/technology/parking-lots-wifi-coronavirus.html

Душераздирающая история про то, что у каждого четвёртого американца нет доступа к высокоскоростному интернету: либо по причине дороговизны, либо из-за неразвитых коммуникацией в его деревне.

Многие из таких людей работают в интернете или используют его для учёбы. Раньше они просиживали штаны в кафешках и библиотеках. Теперь всё закрыто, и им приходится приезжать на парковки рядом со школами и прочими заведениями, в которых есть wi-fi, чтобы работать, сидя в машине.

Даже интересно стало, есть ли в России такие проблемы. Я знаю, что у нас один из самых дешёвых доступов в интернет в мире, но всё-таки и страна тоже большая.