Политолог объяснил решение Лукашенко провести парад Победы

06.05.2020, 18:53, Новости дня

«Это должно показать, что мы достойные наследники предков и нас ничем не сломить», — сказал газете ВЗГЛЯД минский политолог Алексей Дзермант. Так он прокомментировал решение президента Белоруссии Александра Лукашенко провести парад в честь 75-летия Победы несмотря на распространение коронавируса и рекомендации ВОЗ.

«Проведение парада Победы должно показать, что мы являемся достойными наследниками воинов-победителей, что мы не утратили боевой дух, что нас ничем не сломить. В том числе – не испугать нынешними проблемами, связанными с эпидемией коронавируса», – сказал научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Алексей Дзермант.

«Внешний посыл такого решения со стороны Лукашенко – показать, что Беларусь живет своим умом и демонстрирует пример того, что можно действовать иначе. Показатели заболеваемости в Белоруссии не сильно хуже, чем с странах с жесткими карантинными мерами. Еще вопрос, насколько тактика соседей окажется верной, когда мы сравним экономические последствия от этих мер», – отметил Дзермант.

Говоря о медицинских последствиях решения проводить парад, политолог отметил, что все риски властями учитываются. «Вопрос в форме проведения парада. Никто специально не будет тянуть людей на праздник, чтобы они заражались», – заверил собеседник.

Среди политических рисков Дзермант отметил вероятность ухудшения отношения с некоторыми странами Европы. «Мы слышали от представителей ЕС, что если Беларусь не прислушается к настоятельным рекомендациям ВОЗ, ей не будет оказана финансовая помощь. Затем, предположительно, европейцы долго не будут открывать границу с нами и могут тянуть со снижением стоимости виз», – предположил политолог.

Но празднование 9 мая имеет большое символическое значение для Белоруссии, добавил эксперт. «Для страны эта победа – неординарное, судьбоносное событие. На этом фундаменте стоит современная Республика Беларусь. Поэтому, взвесив все «за» и «против», было принято решение проводить парад», – резюмировал Дзермант.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военный парад в честь 75-летия Победы имеет глубокое идеологическое и эмоциональное значение для Белоруссии, поэтому он не может быть отменен несмотря на пандемию заболевания, вызванного коронавирусом, сообщило информагентство БелТА.

При этом Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность решением властей Белоруссии провести военный парад 9 мая. Об этом заявил официальный представитель ВОЗ в Минске Батыр Бердыклычев. Он напомнил, что одна из рекомендаций ВОЗ по итогам апрельского визита в Беларусь миссии экспертов – усиление мер физического дистанцирования, в частности перенос или отмена массовых спортивных, культурных, политических и религиозных мероприятий.

Позже президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Президент Белоруссии рассказал российскому коллеге о подготовке к параду на 75-летие Победы и о ситуации в стране в целом.