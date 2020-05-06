У министра культуры Ольги Любимовой выявили коронавирус

06.05.2020, 18:53, Новости дня

Результат теста на коронавирус, который сдала министр культуры РФ Ольга Любимова, оказался положительным, сообщила пресс-секретарь главы ведомства Анна Усачева.

Она сообщила ТАСС, что Любимова, у которой оказался положительным результат теста на COVID-19, работает удаленно, из дома.

По словам Усачевой, министр проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах.

«Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет», – уточнила Усачева.

На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Глава российского правительства находится на связи с коллегами и продолжает работать. Президент Владимир Путин пожелал ему выздоровления, пообещав не принимать без него решений в экономической сфере.

Кроме того, 1 мая с коронавирусом был госпитализирован глава министерства строительства Владимир Якушев. Он подчеркивал, что на время лечения остается на связи.

Роспотребнадзор ранее отмечал, что в РФ доля пациентов с коронавирусом, у которых болезнь протекает без клинических проявлений, составляет 70-80% от общего числа заболевших.