Российские военные посадили деревья на «Аллее Победы» в Гюмри

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06.05.2020, 18:53, Новости дня

Военнослужащие дислоцированной в Армении российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) высадили деревья в Гюмри в рамках военно-патриотической акции «Аллея Победы», сообщили в пресс-службе ЮВО.

Как отмечается в сообщении, в знак уважения ветеранов войны и памяти погибших, военнослужащие ЮВО высадили 75 различных деревьев в филиале военно-патриотического парка «Патриот» в военном городке «Большая крепость» Гюмрийского военного гарнизона, информирует «Спутник Армения».

«Высадка деревьев посвящена Победе советского народа над фашизмом. Деревья, как символ жизни, высаженные нами на «Аллее Победы» будут многие годы напоминать военнослужащим, членам их семей и гостям, посещающим территорию военной базы, о важности и ценности мира, ради которого наши предки отдали свои жизни», – рассказал командир соединения полковник Николай Мартынюк.



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