Названа причина снижения цен на рыбу в России

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06.05.2020, 18:48, Новости дня

Оптовые цены на мороженую рыбу в РФ падают из-за снижения спроса внутри страны и за рубежом из-за распространения коронавируса, информирует федеральное агентство по рыболовству.

«В Дальневосточном регионе сокращение спроса на мировом рынке и неспособность внутреннего рынка принять высвободившиеся объемы обеспечили сохранение понижательного ценового тренда на минтай, стоимость которого понизилась еще на 3,2%, до 90 рублей за килограмм», – сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что цены на другие виды мороженой рыбы практически не менялись: стоимость нерки, кеты и горбуши сохранилась на уровне 380 рублей, 190 рублей и 105 рублей за килограмм».

В сообщении также говорится, что из-за слабого внутреннего спроса в северо-западных регионах треска подешевела на 0,4%, до 244 рублей, пикша на 1,2%, до 168 рублей за 1 кг.

В ведомстве добавили, что в центре страны цены на популярные виды мороженой рыбы «сохранили стабильность», стоимость горбуши и кеты сохранилась на уровне 135 рублей и 215 рублей за 1 кг. Не изменились цены на лососевые и на Дальнем Востоке. Цена нерки составила 380 рублей за 1 кг, кеты – 190 рублей, горбуши – 105 рублей.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров объявил, что в РФ не фиксируется существенных изменений цен на продукты. Кроме того, по всем случаям необоснованного повышения цен Минпромторгом и Минсельхозом ведется работа с ФАС России.



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