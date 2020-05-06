Селена Гомес запускает карантинное кулинарное шоу на HBO

06.05.2020, 18:40, Разное

Певица, актриса, основательница косметического бренда – даже на этом статусы Селены Гомес не заканчиваются. В скором времени она попробует себя в роли ведущей и продюсера кулинарного шоу, которое запускает совместно с платформой НВО Max. Поклонников Гомес ждет 10 выпусков, где она будет демонстрировать собственные кулинарные таланты под руководством известных шеф-поваров, с которыми будет общаться удаленно – в лучших традициях карантина. Также в рамках шоу Селена планирует освещать благотворительную деятельность, связанную с едой.

Селена ГомесЯ никогда не скрывала, что очень люблю еду. Когда на интервью меня спрашивали, кем бы я могла стать, если бы не карьера артистки, всегда отвечала – шеф-поваром,- цитирует Селену издание Hollywood Reporter. В релизе НВО Max, в свою очередь, отмечается, что шоу “покажет как борьбу, так и радость от обучения приготовлению пищи, и пригласит зрителей присоединиться, не выходя из дома”:

Сочетание решимости Селены с умениями гуру кулинарии обязательно развлечет и расскажет зрителям о том, через что мы все пытаемся пройти – сделать приготовление пищи дома увлекательным, веселым и вкусным.

Премьера состоится летом, но точная дата пока неизвестна.

Блюдо, приготовленное Селеной Селена Гомес на кухне