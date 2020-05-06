Кейт Бекинсейл дала большое интервью о гостевом браке, личной жизни после 40 и спортивном режиме

06.05.2020, 18:40, Разное

Звезда франшизы “Другой мир” Кейт Бекинсейл в последние годы появляется в новостях не только благодаря новым проектам, но и из-за своих романов – с бойфрендами намного моложе себя. Последний такой роман – с 22 -летним рокером Гуди Грейсом, почему-то никак не дает покоя общественности, которая то и дело критикует Бекинсейл за ее выбор возлюбленных – в виде комментариев в Instagram, на которые Кейт нередко отвечает лично. Об этих романах и жизни в удовольствие зашла речь и в новом большом интервью актрисы, которое она дала британскому Women’s Health. Кейт появилась на июньской обложке журнала, а в разговоре с репортером обсудила двойные стандарты по отношению к мужчинам и женщинам, выбирающим себе партнеров без оглядки на чужие пересуды.

Такое ощущение, что это практически политический акт – быть женщиной старше 32 лет и получать от жизни хоть какое-то удовольствие. И я даже не имею в виду вечеринки и алкоголь, потому что не увлекаюсь ни первым ни вторым – я говорю об обычном веселье и свиданиях. И об отказе от мысли: “О, я буду сидеть дома, вязать крючком и ждать менопаузу”. Все, что выходит за рамки этой фразы, выглядит рискованным для женщины, и я считаю это просто смешным. Я постоянно вижу, как мужчины делают, что хотят – в отношениях ли или в своих решениях купить новый байк или сделать тату. И никто не задается вопросами: “Почему он не завел больше детей?”, “Он вообще когда-нибудь станет отцом?” или “Почему у него столько девушек?”

Кейт Бекинсейл на обложке Women’s HealthКейт поделилась и своими взглядами на современные отношения, признав, что сейчас, когда ее 20-летняя дочь Лили (от брака с актером Майклом Шином) живет на Манхэттене, а сама она не связана долгосрочными отношениями, ей нравится оставаться дома одной:

Думаю, многим бракам пошло бы на пользу, если бы люди не жили в одном доме. Быть женатым или замужем несложно, а вот находиться вместе под одной крышей – это совсем другая ситуация. Думаю, особенно это касается женщин: может, я обобщаю, но считаю, что нам свойственно автоматически подстраиваться под нужды того, с кем мы находимся рядом. Если у тебя есть муж, бойфренд, дети или родители, то ты часто отказываешься от личного в пользу общего. Довольно приятно просто перестать обсуждать каждый свой шаг.

Кейт и Гуди Грейс

В силу тематики издания речь также зашла о том, как актриса поддерживает себя в прекрасной форме. По словам Кейт и ее тренера Брэда Сискинда, она тренируется почти каждый день по утрам, и эти занятия обычно включают в себя минимум час интенсивной работы. Также она не принимает никаких стимуляторов, кофеин и алкоголь. И даже сладкое позволят себе лишь изредка:

Большое количество темного шоколада для меня – словно ударная доза кокаина. Я очень хорошо чувствую свое тело: если у меня стресс, то я проживаю его на физическом уровне. Так что попытка позаниматься, чтобы избавиться от лишних мыслей, для меня всегда хорошая идея.

Во время съемок в других странах без своего тренера актриса также не скучает и занимается йогой:

Когда ты оказываешься на проекте где-нибудь в Болгарии и тебе говорят, что у них есть один тренер по прозвищу “Каратель”, то ты учишься справляться сама. Я ни разу не получала травм на съемках экшен-фильма – думаю, как раз благодаря йоге.

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Публикация от Kate Beckinsale (@katebeckinsale)3 Май 2020 в 3:32 PDT

Кейт также вспомнила момент, когда всерьез начала работать над своим телом. Несмотря на то что она с детства занималась балетом, настоящие тренировки вошли в ее жизнь после того, как ей исполнилось 20 лет: когда режиссер фильма “Перл-Харбор” (2001) Майкл Бэй попросил ее сбросить вес перед съемками:

Я определенно не почувствовала себя лучше от этой просьбы. Думаю, что в принципе в этой индустрии женщин стыдят за их вес на 100 процентов больше, чем мужчин. Правда, на конкретно этом проекте я была не одна такая. Бен Аффлек, который был моим партнером, рассказал мне: “Со мной тоже такое было на прошлом проекте с Майклом. Меня заставили выправить себе все зубы”. И я подумала: “Отлично, хотя бы зубы мне оставили”.

Напомним, свой карантин Кейт Бекинсейл проводит в особняке в Лос-Анджелесе, изредка отлучаясь оттуда на прогулки с новым бойфрендом Гуди Грейсом, который лишь на год старше ее дочери Лили. До этого Кейт встречалась с 26-летним актером и музыкантом Питом Дэвидсоном, а также британским актером Джеком Уайтхоллом и еще несколькими не столь известными в шоу-бизнесе молодыми людьми. С Дэвидсоном Бекинсейл рассталась ровно год назад, а в ноябре прошлого года она официально развелась с режиссером Леном Уайзманом после 15 лет брака. Отношения, которые начались в далеком 2004-м, подошли к концу еще в ноябре 2015-го, когда Лен Уайзман заподозрил Бекинсейл в измене. Спустя год, в октябре 2016-го, он подал на развод. Но судебный процесс сильно затянулся. О том, что экс-супруги получили на руки документы, свидетельствующие об официальном окончании их отношений, сообщил TMZ. Дочь Лили актриса при этом воспитывает от других отношений – с актером Майклом Шином, с которым Кейт прожила с 1995 по 2003 год.

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