В Подмосковье пятилетняя девочка выпала из окна и погибла

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06.05.2020, 18:35, Разное

Пятилетняя девочка погибла при падении с высоты пятого этажа в подмосковном Подольске. Прибывшие на место происшествия врачи пытались вернуть ребенка к жизни, однако попытки оказались тщетными.

Как пишет “Подмосковье сегодня”, девочка, предположительно, забралась на подоконник и оперлась на москитную сетку. В этот момент мать ребенка была в другой комнате и не успела отреагировать. Она прибежала на крики и вызвала скорую помощь. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.



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