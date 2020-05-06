 

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

06.05.2020, 18:35, Разное

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство. Эту информацию подтвердили РБК несколько его знакомых.

Представитель правоохранительных органов сообщил изданию, что в ночь на 6 мая поступило сообщение о суициде в подмосковном поселении Усово, где проживал предприниматель. Подробности смерти Босова не сообщаются. Известно, что ему принадлежали, в частности, – фирмы “Сибантрацит” и “Востокуголь”.



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