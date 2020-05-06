Европейские рынки демонстрируют смешанную динамику

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06.05.2020, 18:32, Новости дня

Европейские финансовые рынки в среду демонстрируют смешанную динамику.

Лондонский индекс FTSE опустился на 0,4 процента, а парижский CAC-40 и франкфуртский DAX – на 0,2 процента.

Азиатские рынки в среду закрылись преимущественно повышением: гонконгский индекс Hang Seng прибавил 1,1 процента, шанхайский SSE – 0,6 процента, южнокорейский KOSPI – 1,7 процента, в то время как тайваньский TSEC 50 остался неизменным, а S&P/ASX потерял 0,4 процента. В Японии биржа закрыта в связи с национальным праздником.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 3,4 процента до 24,40 доллара за баррель, а эталонная нефть марки Brent поднялась на 24 процента до 31,74 доллара за баррель.

Фьючерсы на американские индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq прибавили по 0,8 процента.

Мировые рынки медленно, но последовательно восстанавливаются по мере того, как все больше государств начинает смягчать ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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