Конгресс США заслушает показания эксперта, жаловавшегося на действия Минздрава в связи с коронавирусом

06.05.2020, 18:32, Новости дня

На следующей неделе в Конгрессе даст показания ученый из ведомства при Министерстве здравоохранения, подавший жалобу на действия руководства, которое отстранило его от должности из-за призывов выбирать «предложения, прошедшие научную проверку» и принимать более агрессивные меры по борьбе с COVID-19.

Как отметила конгрессвуман Анна Эшу, жалоба Рика Брайта вызывает серьезное беспокойство по поводу реакции администрации на пандемию коронавируса. Она сказала, что хочет также заслушать показания министра здравоохранения Алекса Азара и замминистра по вопросам готовности и реагирования Роберта Кадлека.

«В этой жалобе утверждается, что администрация поставила непотизм и внутренние противоречия выше защиты здоровья американских граждан во время пандемии. Жалоба доктора Брайта заслуживает внимания», – заявила Эшу.

По словам Брайта, Кадлек настаивал, чтобы Управление перспективных биомедицинских исследований и разработок инвестировало в лекарственные препараты и вакцины, не имеющие научной ценности, в том числе в гидроксихлорохин.

«Доктор Брайт почувствовал, что не в силах защитить общественность от этого потенциально токсичного химического вещества, которое Минздрав, по настоянию президента Трампа, продвигал как безопасное средство лечения, – говорится в тексте жалобы. – При этом он счел необходимым уведомить американскую общественность о том, что это препарат, эффективность которого для лечения пациентов с COVID-19 не подкреплена достаточным количеством научных данных, безопасность которого вызывает сомнения и качество которого не контролируется Управлением по контролю за качеством продуктов питания и лекарственных препаратов, наводняет улицы Америки».

Доктор Леана Вэн, врач скорой помощи и профессор Университета Джорджа Вашингтона, отмечает, что при борьбе с коронавирусом необходимо уделять первостепенное внимание научным данным и что лекарственные препараты неспроста должны проходить клинические испытания.

В жалобе также говорится, что руководство Минздрава критиковало Брайта за то, что он еще на раннем этапе эпидемии призывал инвестировать в разработку вакцины и снабжение масками, аппаратами ИВЛ и тампонами для взятия мазка на коронавирус. Как утверждает осведомитель, руководство неоднократно игнорировало предложения производителя масок, который предлагал запустить простаивающие производственные мощности при поддержке государства.

Президент Дональд Трамп во вторник посетил аэрокосмическую фабрику в Аризоне, которая переключилась на производство масок. Администрация планирует целую серию таких визитов.

«Благодаря усилиям Управления по чрезвычайным ситуациям, Минздрава и партнеров из частного сектора мы обеспечим нашим медработникам более 70 миллионов респираторов N95, 112 миллионов хирургических масок, 7 миллионов защитных экранов, 18 миллионов халатов и около 1 миллиарда перчаток», – заявил Трамп.

Брайт заявляет, что его перевели на другую должность в отместку за его действия, и просит восстановить его в должности, а также провести полномасштабное расследование.

В Министерстве здравоохранения во вторник заявили, что Брайта перевели в Национальные институты здравоохранения для работы над диагностическим тестированием, что является ключевым элементом борьбы с коронавирусом, и выразили разочарование по поводу того, что он не явился на новую работу.