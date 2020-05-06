Украинский боксер Усик снялся в фильме российского монастыря про дружбу “братьев во Христе” из РФ и Украины

06.05.2020, 18:32, Новости дня

Митрополит УПЦ Онуфрий и украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в российском документальном фильме “Здравствуй, брат! Христос воскрес”. Он был снят российским монастырем Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь из Орловской области совместно с Киево-Печерской лаврой, одним из самых больших и значимых православных монастырей в Украине.

Фильм рассказывает о вере, дружбе, “братьев во Христе” из России и Украины: известных украинских боксеров, чемпионов мира Василия Ломаченко и Александра Усика, и российских спортсменов. “В нелегкие времена для канонической православной церкви Украины бойцы остаются преданными Богу, вере, отечеству”, – сказано в описании к фильму.

Ломаченко в этом фильме рассказывает, что война России с Украиной, “не укладывается” в его голове. Также он заявил, что россияне и украинцы для него навсегда остались “единым народом”.

Усик, со своей стороны, заявляет, что “не прекратит дружить с русскими”: “С ребятами, которые живут, например, в Москве, мы тренировались и пили чай из одной чашки и ели кашу из одной миски, когда мы маленькими были, а теперь, видите ли, кто-то делит портфели, а я должен делить дружбу с этим человеком? И я буду продолжать с ним дружить. Меня не волнует то, что меня хейтят или обзывают, у меня есть свое мнение”.

Усик родился в Крыму, который Россия в 2014 году аннексировала у Украины. Он не первый раз говорит о своем хорошем отношении к жителям России и призывает отделять “политику и простых людей”.

“У меня очень много знакомых и друзей есть в России. Я с ними продолжаю общаться. Они не виноваты в том, что произошло. В том, что наши царьки, которые наверху, чего-то не поделили. Или еще кто-то. Президенты между собой каждый день разговаривают, общаются о той или иной ситуации. А мы друг друга хаем, обзываем. Слушайте, я столько за это время услышал о том, что я “сепар”, “ватник”, “малорос”. Столько названий, что, мне кажется, можно даже песню под это придумать”, – заявлял Усик.

В 2018 году, после того как Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе, победив россиянина Мурата Гассиева, он отказался от звания Герой Украины, которое ему присвоили за эту победу. Боксер заявил, что ему “не нужны никакие звезды”, а герои есть среди врачей, учителей и ученых.

Митрополит Московского патриархата в Украине Онуфрий – один из самых авторитетных религиозных лидеров страны, он занимает пятое место в списке духовных руководителей, которым украинцы доверяют больше всего.