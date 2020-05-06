 

Антикоррупционная прокуратура Украины открыла дело на бывшего генпрокурора Рябошапку

06.05.2020, 18:32, Новости дня

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины 6 мая открыла уголовное производство в отношении бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапки. Об этом сообщает украинская служба Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу САП. 

“Мы выполнили решение суда и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации по статьям 366-1 и части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины”, – сообщила пресс-служба САП. 

Перечисленные статьи предусматривают наказание за декларирование недостоверной информации и “принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом”.

Детали дела пока неизвестны, а Рябошапка еще расследование не комментировал.

Руслан Рябошапка работал в международной антикоррупционной организации Transparency International, был членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. С началом президентской кампании Владимира Зеленского он стал его советником, а после победы на выборах в августе 2019 года занял должность генерального прокурора. Несколько месяцев спустя, 5 марта 2020 года, Верховная Рада Украины выразила ему недоверие и отправила его в отставку. В Transparency International выступили категорически против этого увольнения. 

 

После того как Рада выразила недоверие генпрокурору, он вышел из зала, произнеся короткую речь:

“Те, кого мы лишились, хотят вернуться и жить дальше так, как жили эти 28 лет. Поэтому сейчас я здесь и стою. Постановление построено на откровенной лжи. Я был и остаюсь независимым. А независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. И я иду. Но иду для того, чтобы вернуться”.

 



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