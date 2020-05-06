Росгвардия задействует катера для выявления нарушителей самоизоляции в Москве

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06.05.2020, 18:30, Новости дня

Росгвардия планирует использовать катера для патрулирования с целью обнаружения нарушителей самоизоляции в Москве, сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

«С сегодняшнего дня в связи с открытием навигации будет участвовать и водный транспорт Росгвардии. Это катера, которые будут нести службу совместно с сотрудниками-военнослужащими вдоль акватории реки», – передает ТАСС его слова в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

В течение нерабочих дней росгвардейцы выясняют у граждан причину нарушения режима самоизоляции, проверяют пропуск, а также проводят разъяснительную работу о необходимости соблюдения профилактических мер.

С 1 по 5 мая сотрудники Росгвардии доставили в ОВД около 1 тыс. нарушителей самоизоляции, а также провели порядка 20 тыс. профилактических бесед с гражданами и вынесли 6 тыс. предупреждений.

Также по словам Грибакина, в майские праздники ситуация с соблюдением самоизоляции была лучше, когда этот режим только вводился, но все равно осталась «далека от соответствующих требований».

Ранее Росгвардия задействовала вертолет и беспилотники для выявления нарушителей самоизоляции в лесопарковых зонах в период майских праздников в Москве и Московской области. Кроме того, жители Москвы стали меньше жаловаться на режим самоизоляции, введенный в городе из-за распространения коронавируса.

Напомним, Москва вошла в топ-3 субъектов России, которые реализовали наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения в период пандемии коронавируса.



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