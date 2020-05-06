 

Попова оценила эффективность масочного режима

06.05.2020, 18:30, Новости дня

Обязательный масочный режим ввели уже в 68 регионах РФ в рамках борьбы с коронавирусом, он дает положительный результат по снижению темпов прироста заражений, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы с президентом.

«В ряде субъектов уже ввели обязательный масочный режим, а это на сегодняшний день 68 субъектов. Безусловно, это дает свои позитивные результаты по снижению темпов прироста», – приводит ее слова ТАСС.

Глава ведомства подчеркнула, что поэтапное снятие ограничений на фоне коронавируса будет возможно только, если каждый житель осознает собственную ответственность.

«У нас впереди еще неделя, и мы должны обязательно сохранить тот позитивный тренд, который уже намечен и очевиден в целом ряде регионов», – сказала Попова.

Между тем глава оперативного штаба Чечни по противодействию коронавирусу, спикер республиканского парламента Магомед Даудов объявил о введении в регионе обязательного масочного режима.

«Походы в магазин, поездки в транспорте и передвижения по улице не являются исключением. В противном случае законом предусмотрен штраф», – сообщил Даудов, передает РИА «Новости».

В свою очередь глава управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев сообщил, что в регионе масочный режим может сохраниться до появления вакцины от коронавируса. По его мнению, в лучшем случае это произойдет к середине осени. В регионе обязательное ношение защитных масок введено с 1 мая.

Напомним, Роспотребнадзор предложил снимать ограничения, введенные в РФ из-за коронавируса, в три этапа. 



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