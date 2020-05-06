Названы сроки отключения отопления в Москве

06.05.2020, 18:16, Новости дня

В Москве с 7 мая начнется постепенное отключение отопления: первыми отключат промышленные предприятия, а последними – жилые дома и социальные объекты, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что отопительный период прекращается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха держится выше 8 градусов. В столице в последнюю неделю температура держится выше этого значения. При этом прогнозируется, что среднесуточная температура воздуха в Москве останется высокой.

«Таким образом, можно приступить к переводу системы теплоснабжения на летний режим», – цитирует Бирюкова «Российская газета».

Отопление будет отключено в более 70 тыс. зданий, из которых около 33 тысяч – жилые дома.

По прогнозу синоптиков, в среду температура воздуха в столице поднимется до плюс 18 градусов.