Путин наградил мэра норвежского Киркенеса орденом Дружбы

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06.05.2020, 18:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин наградил Орденом Дружбы мэра норвежского города Киркенес Рунэ Рафаэльсона.

Градоначальник награжден «за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами», говорится в указе главы государства, опубликованном на портале правовой информации. 

Рафаэльсон, несмотря на сложные отношения Москвы и Осло, неоднократно выступал за развитие связей с Мурманской областью, напоминает РИА «Новости».

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе визита в Киркенес на торжества, посвященные 75-летию освобождения Красной армией Северной Норвегии от нацистской оккупации, предложил Осло инициировать нормализацию диалога между Россией и НАТО.



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