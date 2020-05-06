Путин наградил мэра норвежского Киркенеса орденом Дружбы

06.05.2020, 18:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин наградил Орденом Дружбы мэра норвежского города Киркенес Рунэ Рафаэльсона.

Градоначальник награжден «за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами», говорится в указе главы государства, опубликованном на портале правовой информации.

Рафаэльсон, несмотря на сложные отношения Москвы и Осло, неоднократно выступал за развитие связей с Мурманской областью, напоминает РИА «Новости».

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе визита в Киркенес на торжества, посвященные 75-летию освобождения Красной армией Северной Норвегии от нацистской оккупации, предложил Осло инициировать нормализацию диалога между Россией и НАТО.