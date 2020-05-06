Депутат Гаврилов рассказал о помощи Белоруссии для борьбы с коронавирусом

06.05.2020, 18:16, Новости дня

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов сообщил об оказанной Белоруссии помощи в борьбе с коронавирусом.

«В Минск доставлено более 50 тыс. масок, 30 тыс. пар перчаток, респираторы и защитные костюмы, 4 тонны дезинфекционной жидкости и – самое главное – наборы лекарственных средств по всему циклу лечения тяжелобольных коронавирусом, рассчитанные на более, чем 300 пациентов. Цикл согласован с медиками в соответствии с протоколом лечения», – приводятся слова Гаврилова в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

Он отметил, что помощь оказана по благословению патриарха Кирилла православными верующими РФ и передана жителям Белоруссии – вне зависимости от их взглядов и вероисповедания, – кто находится в госпиталях Минска, а также монахам и монахиням Ляденского и Елисаветинского монастырей.

«Направленная помощь является акцией, которая показывает в полном объеме насколько крепки наши братские узы, насколько сильна взаимная поддержка наших народов. Как и в годы Великой Отечественной войны, мы едины и стоим вместе плечом к плечу, противостоя внешней угрозе. Судьба моей семьи тесно связана с Белоруссией, так как мой дед, Василий Иванович Гаврилов, защищал Брестскую крепость в июне 1941 года и был организатором партизанского движения в начале войны», – отметил Гаврилов.

Он выразил благодарность белорусскому экзархату Московского патриархата и лично митрополиту Минского и Заславского Павлу за организацию доставки помощи, а также президента Белоруссии Александра Лукашенко за поддержку проекта.

«Существенную помощь в организации оказал глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон», – сказал Гаврилов.

По его словам, эта акция является ответом многих православных верующих, «которые зачастую не хотят указывать свое имя, потому что это искренняя помощь от сердца к сердцу».

«Этот проект лишний раз показывает, что РФ готова оказывать помощь и разбивать пронацистские иллюзии о том, что либеральная Европа и Америка способны защищать права человека в Белоруссии», – отметил Сергей Гаврилов.

Парламентарий также прокомментировал скандал, связанный с отказом Украины принять гуманитарную помощь из РФ в условия пандемии.

«Мы потрясены происходящим на Украине. Как выяснилось, во время пасхальных праздников православные верующие, организации и фонды РФ подготовили гуманитарную помощь, предназначенную для страдающих монахов, насельников Киево-Печерской лавры и всех киевлян, груз содержит не только маски, но и необходимые лекарства в период распространения коронавируса. Были подключены правозащитники, в частности, российским омбудсменом Татьяной Москальковой были проработаны вопросы доставки гуманитарной помощи, но проект был сорван из-за истеричной реакции представителей блока Порошенко, которые заявили, что эта помощь противоречит национальным интересам Украины и направлена на захват лавры… Украина отказалась от гуманитарного сотрудничества, которое является единственным ключом к преодолению сложившегося кризиса», – сообщил Сергей Гаврилов.

Митрополит Минский и Заславский Павел выразил благодарность Гаврилову.

«Сердечно благодарю вас за поддержку граждан республики Беларусь и верных чад Белорусской православной церкви в период распространения в нашей стране коронавирусной инфекции и за переданный при вашем активном участии гуманитарный груз с медикаментами и средствами индивидуальной защиты», – говорится в его обращении.

Отмечается, что переданный груз будет частично распределен между нуждающимися в этих средствах обителями и приходами Белорусской православной церкви, а лекарственные средства будут переданы в министерство здравоохранения республики в качестве помощи церкви и белорусским врачам.