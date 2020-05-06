Вирусолог назвал несерьезными прогнозы сингапурских ученых о коронавирусе в России

06.05.2020, 18:08, Новости дня

Говорить о реальных датах окончания борьбы против коронавируса в РФ можно будет только после выхода из режима самоизоляции, а пока нельзя согласиться с сингапурскими учеными, предсказавшими конец инфекции 24 августа, сообщил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

Ученые из Сингапура уже в третий раз сдвинули прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса нового типа в России. Ранее они считали, что конец распространения в стране придется на 12 августа, затем перенесли на 17, а сейчас на 24 число того же месяца.

«Не совсем понятно, что они подразумевают под тем, что все это закончится. Что просто пройдет вспышка? Может быть. На наш взгляд это случится раньше, поэтому пока не могу согласиться. Вообще, не очень понятно, с чего эти ученые прогнозы свои делают: они не живут в России, не знают наших особенностей, что именно может случиться. Лично я к таким прогнозам серьезно не отношусь, потому что все это зависит от очень многих факторов», – говорит Зверев.

Он также отмечает, что лично сам не стал бы сейчас делать никакие прогнозы, так как неизвестно, как пройдет поэтапный выход из режима самоизоляции.

Также вирусолог высказался на тему возможного введения обязательного «масочного режима» по всей территории России, о котором пишут СМИ.

«На самом деле ношение масок на улице – глупость. Во-первых, на открытом воздухе она абсолютно бесполезна, только затрудняет дыхание людям с нарушениями здоровья. Но, конечно, в общественных местах, магазинах, наверное, ношение маски нужно оставить. Во-вторых, если не обеспечить все население масками, то это закончится тем, что человек купит себе ее одну единственную и будет бессменно носить, что нанесет гораздо больше вреда здоровью», – рассказывает Зверев.

Он объясняет, что через два часа беспрерывного ношения маски она становится влажной, что превращает ее из средства защиты в средство заражения вирусами и бактериями. Зверев напоминает, что помимо коронавируса в мире есть еще огромное количество инфекций, которые также могут нанести сильный вред человеку, поэтому не стоит пока прибегать именно к таким мерам.

Ранее в Подмосковье был введен обязательный «масочный режим» с целью профилактики нового коронавируса. За выход на улицу без данного средства защиты гражданам региона грозит штраф в 4 тысячи рублей.