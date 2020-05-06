Путин поручил правительству координировать борьбу с коронавирусом

06.05.2020, 18:08, Новости дня

Правительство РФ должно координировать всю деятельность по борьбе с коронавирусом, сообщил президент Владимир Путин на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Путин заявил, что правительство должно осуществлять общую координацию работы по мероприятиям против коронавируса, их снятию и оживлению экономики, передает РИА «Новости».

«Я очень рассчитываю на то, что и в регионах это будет услышано, и само правительство будет работать активно и самим прямым образом будет влиять на ситуацию и в экономике, и в социальной сфере», – сказал Путин.

Президент отметил, что ответственность за борьбу с коронавирусом и за реализацию мер социальной и экономической поддержки несет правительство и оно «обязано самым прямым образом» влиять на ситуацию. По его словам, правительство должно будет осуществлять общую координацию. Это, отметил Путин, станет дополнительной гарантией взвешенности принимаемых на местах решений.

«Ситуация с распространением коронавируса в субъектах Федерации складывается по-разному. Как уже говорил, где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранять или даже дополнять, а где-то возможно планировать их определенное, обоснованное смягчение. Но только с опорой на мнение ученых, специалистов и с учетом всех факторов и возможных рисков», – сказал он.

«Конечно, жизнь гораздо сложнее любых схем. И, тем не менее, важно иметь обоснованный, выверенный с учетом мнения специалистов алгоритм действий для каждого региона страны», – добавил Путин.

В среду президент РФ провел совещание по реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы, на котором поручил губернаторам выработать план по выходу из режима ограничений.