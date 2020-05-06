Грузия поблагодарила Украину за отказ от назначения Саакашвили

06.05.2020, 18:08, Новости дня

Вице-спикер парламента Грузии Мамука Мдинарадзе поблагодарил украинских коллег из Верховной рады за отказ рассмотрения кандидатуры экс-президента республики Михаила Саакашвили на должность вице-премьера Украины по реформам.

«Я хочу сказать Раде и нашим коллегам, большей их части большое спасибо за благоразумие и разделение наших позиций. Факт, что в Раде рассмотрение его кандидатуры на должность, о которой шла речь, не произошло. Я уверен, что одним из факторов были и наши обращения, в которых мы говорили о том, что нельзя назначать преступника на какую-либо политическую должность в дружественной стране», – передает ТАСС слова Мдинаразде на брифинге.

Он также отметил, что не знает, «назначат ли его советником, консультантом или секретарем». Однако выразил уверенность, что «парламент поступил так, как это сделал бы законодательный орган любой уважающей себя страны».

Напомним, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что украинский президент Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ в правительстве страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала рассмотрение Киевом кандидатуры Саакашвили неприемлемым и вызывающим полное непонимание. Власти Грузии пригрозили отозвать посла с Украины, если Саакашвили будет назначен на любую должность в этой стране.

В Кремле отмечали, что возможное назначение будет делом самих украинцев, при этом в целом участие Саакашвили в политике назвали «очень плохой приметой».