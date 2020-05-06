ВВП еврозоны снизится на рекордные 7,7%. Еврокомиссия спрогнозировала страны с наибольшим экономическим спадом

06.05.2020, 18:00, Новости дня

Реальный ВВП стран Европейского союза в 2020 году снизится на 7,7%, а в 2021 году вырастет на 6,3%. Об этом сообщается в экономическом прогнозе, опубликованном на сайте Европейской комиссии (.pdf).

Согласно прогнозу, вся мировая экономика, без учета Евросоюза, в 2020 году сократится на 3%, что будет более резким спадом, чем во время мирового экономического кризиса 2008–2009 годов.

“Европа переживает беспрецедентный экономический шок со времен Великой депрессии”, – заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Среди стран ЕС сильнее всего в 2020 году сократится экономика Греции (-9,7%), Италии (-9,5%) и Испании (-9,4%). Реальный ВВП Франции снизится на 8,2%, Германии – на 6,5%.

По прогнозу Еврокомиссии, экономика Великобритании в 2020 году снизится на 8,3%, США – на 6,5%. В 2021 году ВВП этих стран вырастет на 6% и 4,9% соответственно. Еврокомиссия предполагает, что ВВП Китая в 2020 году вырастет на 1%, в 2021-м – на 7,8%. ВВП России, считают в Еврокомиссии, в 2020 году может сократиться на 5%, в 2021 году – вырасти на 1,6%.

Прогнозов касательно Украины в отчете Еврокомиссии не публиковали.

Председатель Европейского центробанка, бывший директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявляла, что ЕЦБ прогнозирует “беспрецедентный спад” европейской экономики в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. По ее словам, “падение ВВП еврозоны может составить на 5–12% в этом году”.

В связи с карантином, введенным из-за эпидемии, во многих странах мира закрыто большинство предприятий, что спровоцировало масштабный экономический кризис. По оценкам МВФ, это самый серьезный кризис со времен Великой депрессии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных коронавирусом в мире превысило 3,68 млн человек, из них более 1,2 млн выздоровели, 258 тыс. умерли.