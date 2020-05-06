 

Меркель заявила, что Германия преодолела первый этап эпидемии коронавируса

06.05.2020, 18:00, Новости дня

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 6 мая заявила, что страна преодолела первый этап эпидемии коронавируса, сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

При этом Меркель подчеркнула, что Германия достигла цели, замедлив распространение инфекции, но все еще находится “в начале пандемии”. Она отметила, что с коронавирусом “придется бороться еще долго”.

В связи с улучшением эпидемической ситуации власти Германии объявили о смягчении карантинных ограничений: будут разрешены встречи людей из “двух разных домохозяйств”, а не только членов семьи, будет открыто больше магазинов. В то же время в силе как минимум до 5 июня останутся требования по физическому дистанцированию и обязательное ношение маски в общественных местах.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных коронавирусом в мире превысило 3,68 млн человек, из них более 1,2 млн выздоровели, 258 тыс. умерли.

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, подтверждено 164,8 тыс. случаев заражения (947 из них – за последние сутки), скончались 6,9 тыс. человек (+198).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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