В Украине COVID-19 подтвержден у 881 ребенка – Центр общественного здоровья

06.05.2020, 18:00, Новости дня

В Украине коронавирусная инфекция подтверждена у 881 ребенка. Об этом 6 мая в Facebook сообщил Центр общественного здоровья Украины.

137 детей из этого числа выздоровели.

Больше всего детей с подтвержденным COVID-19 – в Черновицкой области. Там инфицированы 177 детей, из них выздоровели 29.

В Киеве заболели 102 ребенка, двое выздоровели. В Киевской области 86 инфицированных детей (пятеро выздоровели), в Ровенской области – 55 (двое выздоровели), в Тернопольской области – 61 (12 выздоровевших).

Отмечается, что чаще всего коронавирус подтверждался у детей в возрастной группе от 10 до 14 лет.

В настоящее время 10 детей находятся в отделении интенсивной терапии. Один ребенок – на искусственной вентиляции легких. Еще один – на экстракорпоральной мембранной оксигенации (метод насыщения крови кислородом во время тяжелой острой дыхательной недостаточности).

👦👧Найбільше дітей із підтвердженим діагнозом COVID-19 у віковій групі 10—14 років — 211. Одужала 31 дитина.Найбільше… Posted by Центр громадського здоров’я України on Kolmapäev, 6. mai 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На утро 6 мая в Украине зарегистрировано 13 184 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, 327 пациентов с COVID-19 скончались.