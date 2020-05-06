В Украине COVID-19 подтвержден у 881 ребенка – Центр общественного здоровья
06.05.2020, 18:00, Новости дня
В Украине коронавирусная инфекция подтверждена у 881 ребенка. Об этом 6 мая в Facebook сообщил Центр общественного здоровья Украины.
137 детей из этого числа выздоровели.
Больше всего детей с подтвержденным COVID-19 – в Черновицкой области. Там инфицированы 177 детей, из них выздоровели 29.
В Киеве заболели 102 ребенка, двое выздоровели. В Киевской области 86 инфицированных детей (пятеро выздоровели), в Ровенской области – 55 (двое выздоровели), в Тернопольской области – 61 (12 выздоровевших).
Отмечается, что чаще всего коронавирус подтверждался у детей в возрастной группе от 10 до 14 лет.
В настоящее время 10 детей находятся в отделении интенсивной терапии. Один ребенок – на искусственной вентиляции легких. Еще один – на экстракорпоральной мембранной оксигенации (метод насыщения крови кислородом во время тяжелой острой дыхательной недостаточности).
👦👧Найбільше дітей із підтвердженим діагнозом COVID-19 у віковій групі 10—14 років — 211. Одужала 31 дитина.Найбільше…
Posted by Центр громадського здоров’я України on Kolmapäev, 6. mai 2020
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
На утро 6 мая в Украине зарегистрировано 13 184 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, 327 пациентов с COVID-19 скончались.
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