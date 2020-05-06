Собянин: карантин в Москве не снимут после 12 мая, но часть предприятий начнет работать

06.05.2020, 17:54, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил на заседании с участием президента Владимира Путина, что так называемый режим самоизоляции в Москве не будет снят или ослаблен после 12 мая, но часть предприятий смогут возобновить работу. Заявление было сделано после того, как Путин заявил, что окончательное решение о снятии или ослаблении карантинных ограничений в связи с коронавирусом остается за главами субъектов федерации, а ослаблять эти меры надо “аккуратно и постепенно”, основываясь на рекомендациях Роспотребнадзора.

“Режим самоизоляции не ослабевает, наоборот, надо четко ему следовать, чтобы давать возможность работы большему количеству предприятий, работа на этих предприятиях должна четко регулироваться инструкциями, предписанными санврачами”, – сказал мэр Москвы.

Тем не менее с 12 мая, по словам Собянина, в Москве, возможно, будет снят запрет на работу промышленных и строительных предприятий. По его данным, с этого момента на работу вновь выйдет примерно полмиллиона москвичей.

“Это важно для экономики города и страны, потому что заказы московских предприятий создают около 3,5 млн рабочих мест по всей стране, обеспечивают работу машиностроительных предприятий, предприятий строительной отрасли и так далее. То есть это имеет достаточную большую синергию”, – пояснил Собянин.

Но запрет на работу предприятий сферы услуг, по его словам, снимать пока рано:

“Первая часть, самая жесткая, касается сферы услуг, там, где граждане соприкасаются друг с другом, или с предприятиями, которые оказывают услуги. Это салоны красоты, парикмахерские, торговля и другие сферы услуг. Начало работы этих предприятий могут спровоцировать рост или высокую динамику заболеваемости”, – предупредил Собянин.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на том же заседании сообщила, что ее ведомство разработало рекомендации, как именно нужно снимать карантин, – в три этапа:

На первом этапе жителям могут разрешить заниматься спортом на открытом воздухе.

На втором этапе – разрешить прогулки на улице с семьей и работу образовательных учреждений.

На третьем этапе начнут работать парки и скверы.

Решения о поэтапном снятии ограничений смогут принимать главы регионов на основании данных о росте заболеваемости и о том, на сколько процентов используется коечный фонд для госпитализации больных с коронавирусной инфекцией.

По данным на 6 мая, в России за последние сутки выявлено еще более 10 тысяч заболевших COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием, а общее число инфицированных в стране выросло до 165 929 человек. Значительная доля заболевших по-прежнему живет в Москве и Московской области: в Москве их за последние сутки было выявлено 5858 человек, а в Московской области – 829. При этом в Москве и области действуют одни из самых жестких карантинных мер: выход из дома и пользование общественным транспортом разрешены только по электронным пропускам.