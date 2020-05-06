В Армении жителям запретили участвовать в мероприятиях на 9 мая

06.05.2020, 17:54, Новости дня

В столице Армении Ереване 9 мая будут закрыты все дороги, ведущие к парку Победы и военному пантеону “Ераблур”, чтобы не допустить участия жителей в праздновании Дня Победы. Также 9 мая будут перекрыты дороги для транспорта и пешеходов, ведущие к парку “Ахтанак”. О мерах, принятых с целью предотвращения распространения коронавируса, заявили в полиции страны. В День Победы в Армении традиционно отмечаются два других праздника: День освобождения Шуши и День Армии обороны Нагорного Карабаха.

“9 мая будут закрыты все дороги для пешеходов и транспортных средств, ведущие к парку Победы и пантеону “Ераблур”. В рамках тройного праздника будут проходить только официальные торжества, а массовые мероприятия будут отложены”, – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что нарушители будут привлечены к ответственности, и попросили граждан отнестись с пониманием к данному ограничению.

Согласно официальным данным, в Армении 2 782 человека заболели коронавирусной инфекцией, 47 умерли. Чрезвычайное положение в стране продлено пока до 12 мая.

Ранее власти Беларуси не стали отменять парад Победы и другие мероприятия на 9 мая, а президент Александр Лукашенко пригласил на праздник в Минск глав государств других стран, “хотя бы бывшего Советского Союза”.

В России, наоборот, перенесли на неопределенный срок военный парад и других мероприятия в честь 75-летия Победы во Второй мировой войне, а акцию “Бессмертный полк” проведут в виде виртуального шествия.

В Казахстане все массовые мероприятия из-за короонавируса были отменены еще в марте, в том числе военный парад на День Победы. В акимате Нур-Султана, столицы республики, рассказали, что отказались и от проведения салютов на 9 мая. Вместо этого жителям предложили выйти на балконы и включить фонарики.