Эксперт: Немецкий суд нанес сокрушительный удар по единству Евросоюза

06.05.2020, 17:53, Новости дня

Наиболее пострадавшие от вируса страны рассчитывают теперь на щедрость богатых немцев. Но Берлин против, а поэтому неизвестно, что ждет ЕС после пандемии. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя решение Конституционного суда ФРГ осудить практику властей ЕС о помощи бедным членам союза за счет стран-доноров.

«Конституционный суд Германии для немцев обладает не меньшим авторитетом и влиянием, чем, например, папа Римский для католиков. И вот впервые за всю послевоенную историю он решает поставить под сомнение действия одного из европейских институтов – Европейского центрального банка (ЕЦБ). Происходящее иначе как эпохальным не назовешь», – сказал политолог Александр Рар.

Сейчас трудно себе представить последствия такого шага, но уже ясно, что немецкие судьи нанесли сокрушительный удар по единству ЕС, продолжил политолог.

«Страны Южной Европы, такие как Испания и Италия, наиболее пострадавшие от коронавируса, рассчитывают, что богатые немцы, шведы и норвежцы откроют им кредитную линию либо создадут некий общий финансовый орган, фонд, который поможет им бороться с последствиями кризиса. Проще говоря, что более устойчивые экономики ЕС обеспечат их нужды», – поделился политолог.

По словам Рара, страны Северной Европы уже заявили о неготовности к такому сценарию. Там признали, что интересы собственных граждан для них выше интересов Евросоюза в целом. В свою очередь, среди итальянцев, вслед за греками, уже звучат угрозы выйти из ЕС, если им не помогут.

«Ситуация очень сложная, никто не знает как повлияет решение немецкого Конституционного суда на обстановку в ЕС. Но важен сам факт того, что высший национальный судебный орган Германии осудил и назвал неконституционной политику Европейского центрального банка», – подчеркнул Рар.

С самого начала «коронакризиса» ЕЦБ скупал долги государственных и частных предприятий по всей Европе, напомнил собеседник. Затем он, грубо говоря, начал печатать деньги, чтобы уравновесить ситуацию. Конституционный суд Германии по сути обвинил Европейский центробанк в удешевлении общей валюты и создании тем самым ситуации социальной несправедливости. Фактически ЕЦБ бьет по карману простых жителей Германии, акцентировал политолог.

«Конечно, сейчас в ЕЦБ скажут: нам Конституционный суд Германии не помеха. Мы – Европа. Однако Германия – тоже Европа. Более того, самая сильная ее экономика. Берлин может выйти из игры, отказавшись поддерживать политику ЕЦБ. И что тогда? Решение немецкого Конституционного суда может стать моделью поведения для других стран, теперь они не побоятся принимать схожие решения. И это будет еще одним ударом по структуре Евросоюза. После нынешнего кризиса Брюсселю придется приложить колоссальные усилия, чтобы заново консолидировать союз. И получится ли это, сейчас сказать сложно», – заключил Рар.

Ранее высший суд Германии постановил, что покупка облигаций Европейским центральным банком не учитывает «принцип пропорциональности», что по сути ЕЦБ зашел слишком далеко. Как сообщают «Вести 24», судьи также подвергли порицанию правительство Ангелы Меркель за бездействие – оно не стало оспаривать действия ЕЦБ.

Как известно, ЕЦБ активизировал закупки гособлигаций в марте на фоне кризиса с коронавирусом в рамках программы стимулов, получившей название «Программа экстренной закупки во время пандемии», или PEPP. Суд призвал центральный банк Германии прекратить скупку этих облигаций на ближайшие три месяца.