 

На украинского пенсионера завели дело за открытки с советской символикой

06.05.2020, 17:53, Новости дня

Полиция в городе Кривой Рог Днепропетровской области возбудила уголовное дело в отношении 66-летнего мужчины за распространение изготовленных им открыток ко Дню Победы с запрещенной на Украине символикой, сообщила пресс-служба Днепропетровской областной полиции.

«Открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Мужчине грозит лишение или ограничение свободы на пять лет с конфискацией имущества.

По данным полиции, пенсионера задержали, когда он расклеивал листовки ко Дню Победы, которые сделал сам. Всего у мужчины было изъято около 20 открыток с изображением георгиевской ленты.

Напомним, с 2015 года на Украине действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Ранее в Одессе завели уголовное дело на мужчину, который вывесил у себя на доме советский флаг.  



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