Число рабочих мест в США сократилось в апреле более чем на 20 миллионов

06.05.2020, 17:50, Новости дня

Число уволенных сотрудников частных предприятий в США превысило в апреле 20 миллионов. Причиной тому стало воздействие на рынок труда вспышки нового коронавируса, приведшего к крупномасштабному сокращению рабочих мест.

Судя по данным, приведенным в обнародованном в среду Общенациональном докладе по ситуации в сфере занятости, ограничительные меры по замедлению распространения COVID-19, могут привести к долгосрочным последствиям для экономики страны, даже если на значительной части территории США возобновится работа второстепенных по значению предприятий.

Согласно пересмотренным данным за март, число рабочих мест в частном секторе сократилось в этом месяце на 149 000 вместо 27 000, о которых сообщалось ранее.