ЕС прогнозирует рецессию «исторических масштабов» из-за коронавируса

06.05.2020, 17:50, Новости дня

Евросоюз прогнозирует, что экономика блока в этом году погрузится в «рецессию исторических масштабов» из-за последствий пандемии коронавируса.

Согласно опубликованному в среду первому официальному прогнозу, в 2020 году объем экономики ЕС сократится на 7,5 процентов, а в 2021 году восстановится примерно на 6 процентов.

«Сейчас совершенно очевидно, что ЕС вступил в глубочайшую экономическую рецессию в своей истории», – заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в ходе пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, из-за коронавируса экономическая активность в ЕС «сократилась примерно на треть практически в одночасье».

Коронавирус ударил почти по всем секторам экономике, потребительским расходам и инвестициям, вызвав резкий скачок уровня безработицы. По прогнозам ЕС, в этом году безработица увеличится с 6,7 процента до 9, а в 2021 году снизится до 8 процентов.

В Еврокомиссии полагают, что среди наиболее пострадавших экономик окажутся Италия и Испания, где зафиксированы самые острые вспышки коронавируса среди европейских стран.

Как ожидается, экономика Франции также будет ослаблена, но в меньшей степени.

Экономика Германии, согласно прогнозам, понесет более умеренные убытки и восстановится быстрее, однако страну все равно ждет самая серьезная рецессия со времен Второй мировой войны, поскольку существенно сократится объем экспорта.

По словам Джентилони, масштабы рецессии и темпы восстановления неравномерны и будут в значительной степени зависеть от скорости снятия карантинных мер, роли таких отраслей, как туризм и сфера услуг, в экономике каждой страны, а также от финансовых ресурсов отдельных стран. Джентилони добавил, что «ущерб можно смягчить путем решительных совместных действий».

На фоне снижения темпов распространения коронавируса в Европе карантин начинают постепенно ослаблять, однако ряд ограничительных мер остается в силе из-за опасений по поводу возможности второй волны заболевания.

По данным Европейского центра по контролю и предотвращению заболеваний, в Европе коронавирусом заразилось более 1,1 миллиона человек, а умерло свыше 137 000.