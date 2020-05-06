 

Блогера, который срывал онлайн-занятия, объявили в международный розыск

06.05.2020, 17:49, Новости дня

За срыв онлайн-уроков — в розыск. СК Петербурга ищет блогера, которого заочно обвиняют в неправомерном доступе к электронным данным. По предварительной информации, он может находиться в одной из стран Евросоюза, передает ГТРК "Санкт-Петербург".

Ранее сообщалось о том, что молодой человек срывал дистанционные занятия в школах. В настоящий момент есть два подтвержденных случая, которы были зафиксированы 27 марта и 6 апреля. Известно, что подозреваемый является стримером. Он снимает видео, включая розыгрыши, а затем выкладывает их в сеть.

Напомним, проверка по факту вмешательства в онлайн-обучение организована по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина. По ее итогам возбуждено уголовное дело. Шутник может получить до двух лет лишения свободы.

Текст:

ГТРК "Санкт-Петербург"



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