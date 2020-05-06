 

США сокращают добычу. Почему нефть снова дешевеет?

06.05.2020, 17:49, Новости дня

Ралли на рынке нефти завершилось, во всяком случае пока. Котировки нефтяных фьючерсов сегодня снова пошли вниз. По состоянию на 17:40 по московскому времени контракт на смесь Brent теряет около 6%, на WTI – почти 7%.

Главным событием дня на нефтяном рынке стали данные от Минэнерго США, и хотя статистика в целом оказалась лучше прогнозов, улучшить настроения эти цифры не смогли.

Запасы сырой нефти выросли за неделю на 4,59 миллиона баррелей, запасы в нефтехранилище в Кушинге – на 2,07 миллиона баррелей. При этом запасы бензина существенно снизились – на 3,1 миллиона баррелей.

Тем не менее загрузка НПЗ остается крайне низкой, а значит, спроса по-прежнему нет. Кроме того, очевидно, что хранилище в Кушинге продолжает заполняться, а такими темпами оно будет заполнено до предела уже совсем скоро. Между тем, как ранее отмечали vesti.ru, экспирация контрактов на WTI неумолимо приближается, и куда будут деваться все открытые позиции, пока не совсем понятно.

Добавим также, что общие запасы нефти и нефтепродуктов в стране приблизились к своим историческим максимумам, а вот добыча в Штатах продолжает снижаться. За неделю еще на 200 тысяч баррелей в сутки, и теперь Америка добывает в день 11,9 миллиона баррелей.

Вероятность дальнейшего снижения цен в ближайшие дни, возможно, недели, сохраняется, однако в долгосрочной перспективе совокупность факторов скорее говорит в пользу роста цен.

К слову, эксперты швейцарского банка Julius Baer советуют занимать длинные позиции в ближайших фьючерсах.

"Циклы смен настроений, как правило, оказываются краткосрочными и длятся несколько недель, а не месяцев. Позиции на фьючерсном рынке по-прежнему показывают достаточно низкие уровни, и это говорит об улучшении настроений и, вероятнее всего, в ближайшей перспективе окажет дальнейшую поддержку ценам на нефть. Фундаментальные факторы также показывают небольшое улучшение. Производители нефти сокращают производство, а судя по данным по транспортной активности, спрос на нефть восстанавливается быстрее, чем ожидалось", — приводит их слова "Интерфакс".



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