 

В Китае обнаружили крупное месторождение природного газа

06.05.2020, 17:48, Новости дня

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corporation, CNPC) обнаружила крупное месторождение природного газа в юго-западной провинции Сычуань.

«Важное открытие. Потенциальные запасы природного газа в этом поселке округа Суйнин могут превышать 1 трлн кубических метров», – передает РИА «Новости» сообщение правительства городского округа Суйнин.

Уточняется, что обнаруженное в понедельник богатое месторождение газа находится в центральной части Сычуаньской впадины, являющейся основным газодобывающим районом в Китае. Добычу здесь осуществляет «дочка» корпорации CNPC – PetroChina Southwest Oil and Gasfield Company.

Кроме того, власти города сообщили, что в тот же день объем добычи газа из скважины «Пэнтань-1» глубиной 6376 метров, расположенной в поселке Тяньбао уезда Даин городского округа Суйнин, достиг 1,22 млн кубических метров. Это стало важным достижением компании в области геологоразведочных работ.

Напомним, в РФ добыча газа на Чаяндинском месторождении и поставки по газопроводу «Сила Сибири» продолжаются в полном объеме.



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