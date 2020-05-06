Миллиардер Босов совершил самоубийство
06.05.2020, 17:48, Новости дня
Российский миллиардер Дмитрий Босов из списка Forbes покончил с собой, сообщили СМИ со ссылкой на его знакомых.
«Это правда, Босова нет в живых», – передает РБК слова одного из знакомых.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что полиция ночью выезжала на вызов в связи с суицидом в подмосковный поселок Усово, где проживал бизнесмен. Утверждается, что Босов покончил с собой в ночь на 6 мая.
Босов владел компаниями «Сибантрацит» и «Востокугль».
«Сибантрацит» является генеральным спонсором «Ночной хоккейной лиги», также ей принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay.
Босов был на 86 строчке в рейтинге Forbes.
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