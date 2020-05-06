Миллиардер Босов совершил самоубийство

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06.05.2020, 17:48, Новости дня

Российский миллиардер Дмитрий Босов из списка Forbes покончил с собой, сообщили СМИ со ссылкой на его знакомых.

«Это правда, Босова нет в живых», – передает РБК слова одного из знакомых.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что полиция ночью выезжала на вызов в связи с суицидом в подмосковный поселок Усово, где проживал бизнесмен. Утверждается, что Босов покончил с собой в ночь на 6 мая.

Босов владел компаниями «Сибантрацит» и «Востокугль».

«Сибантрацит» является генеральным спонсором «Ночной хоккейной лиги», также ей принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay.

Босов был на 86 строчке в рейтинге Forbes.



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