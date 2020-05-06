 

Минюст признал недействующими более 30 приказов и документов СССР и РСФСР

06.05.2020, 17:30, Новости дня

В рамках регуляторной гильотины Минюст признал недействующими 13 приказов и 19 документов СССР и РСФСР в сфере юстиции, информирует министерство.

Минюст издал приказ от 30 апреля «О признании утратившими силу или не действующими на территории РФ актов и документов в сфере юстиции, изданных центральными органами государственного управления РСФСР и СССР», по которому утратившими силу или не действующими признаются 13 приказов и 19 документов ненормативного характера в сфере юстиции. Отмечается, что эти нормы содержат устаревшее регулирование и требуют отмены, передает ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что реформа контрольно-надзорной деятельности, так называемая регуляторная гильотина, необходима, но к ней нужно подходить осторожно.



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