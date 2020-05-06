Россия вышла на шестое место в мире по числу выявленных больных коронавирусом

06.05.2020, 17:18, Разное

В РФ за последние сутки выявили 10 559 новых случаев заражения коронавирусом. По стране число заболевших приблизилось к 166 тысячам человек, сообщили в оперативном штабе правительства. 5 мая по стране скончались 86 пациентов с коронавирусом, из них 50 в Москве.

По числу выявленных заболевших Россия обошла Германию, выйдя на шестое место в мире. Так, в Германии, по сообщениям властей, к 6 мая выявили порядка 165 тысяч случаев; во Франции, которая остается на пятом месте, их более 170 тысяч. При этом в обеих странах прирост в последние дни находится в пределах тысячи случаев.

Число новых случаев в РФ превышает 10 тысяч уже четвертый день подряд, о рекордных 10633 случаях оперштаб правительства отчитывался 3 мая. На Москву приходятся больше половины заражений, 5858 пациентов. В лидерах по приросту вновь оказались Подмосковье (+829), Петербург (+312), Дагестан (+181), Нижегородская и Мурманская области (+272 и 136 соответственно).