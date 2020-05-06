 

Пушков назвал «детским лепетом» план Киева о «трех шагах» для возвращения Крыма

06.05.2020, 17:16, Новости дня

Намерение МИД Украины разработать стратегию по возвращению Крыма, которая будет состоять из трех шагов, является детским лепетом, сообщил сенатор Алексей Пушков.

«План главы МИД Украины о «трех шагах» по возвращению Крыма – детский лепет. Шаг первый – пустота, второй не работает, третий работать не будет. Кулеба уже пытался создать коалицию против РФ в Совете Европы, потерпел неудачу и теперь придумывает «три шага вперед, два шага назад», – написал он в своем Twitter.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев разрабатывает стратегию для «возвращения» Крыма, всего предусмотрены три тактических задачи.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / Украинцам, которые больны COVID-19, разрешили посещать аптеки и магазины

29.04 / Новак не признал «нефтяную войну» с Саудовской Аравией

06.04 / Эксперт: Назначение даты голосования по Конституции станет символом победы над коронавирусом

01.04 / Режим полной самоизоляции введен на Камчатке

16.04 / Путин пообещал поддержку строительной отрасли

04.05 / ЕС собрал 7,4 млрд евро на общую борьбу с коронавирусом

31.03 / Въезды в города Грузии заблокированы колючей проволокой

01.04 / Общество: Нарушителям самоизоляции пригрозили технологиями цифрового будущего

16.04 / Алтайский шаман проведет обряд для “успокоения коронавируса”

28.04 / Таймырские оленеводы готовятся к летнему сезону

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска