Помпео отверг причастность США к событиям в Венесуэле

06.05.2020, 17:16, Новости дня

США не вовлечены в операцию против Венесуэлы, Вашингтон все бы организовал по-другому, сообщил госсекретарь Майк Помпео.

«Власти США не были напрямую вовлечены в эту операцию. Если бы мы были вовлечены, то все бы произошло по-другому», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что Вашингтон сделает все возможное для возвращения граждан США, если Венесуэла решит их удерживать.

«Мы начнем процесс выяснения, действительно ли это американцы… Если режим Мадуро решит удерживать их, то мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы попытаться вернуть их», – сказал Помпео.

До этого глава Пентагона Марк Эспер также заявил, что Соединенные Штаты непричастны к событиям, которые происходили в Венесуэле в последние несколько дней, а президент США Дональд Трамп открестился от задержанных сотрудников американских спецслужб. О том, что они задержаны, ранее объявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

Глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль в воскресенье сообщил о предотвращении властями морского вторжения колумбийских боевиков на быстроходных катерах. Одним из задержанных, по данным венесуэльских властей, оказался агент управления по борьбе с наркотиками США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как ошибка Трампа стала важнейшей победой Мадуро.