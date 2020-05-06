 

Министра Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

06.05.2020, 17:16, Новости дня

Правительство исключило министра экономического развития Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и нацпроектам, говорится в распоряжении правительства на официальном портале правовой информации.

В рабочую группу вместо него вошла заместитель главы Минэкономразвития Полина Крючкова, сообщает ТАСС.

Ранее в среду президент Владимир Путин раскритиковал Решетникова в ходе совещания по реализации принятых мер, направленных на поддержку экономики и социальной сферы. Глава государства потребовал от министра лучше изучить, как реализуются принятые решения, «какое количество денег кому [выделено]», и структурировать все эти данные, «чтобы владеть ситуацией вживую».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05 / Apple выпустила обновленный MacBook Pro

14.04 / Суд отложил заседание по избранию меры пресечения Черновол на неопределенное время

28.03 / SRF – эпидемия выявила зависимость Швейцарии от медикаментов из Индии и Китая

27.04 / Пентагон разработал поэтапный подход к тестированию военных на коронавирус

27.03 / Коронавирус в США. Количество заболевших превысило 100 тыс.

13.04 / СМИ: Саудовская Аравия решила продолжить ценовую войну

09.04 / Rzeczpospolita – пандемия даёт шанс Западу сплотиться, а Кремлю — посеять разлад

10.04 / Путин предостерег руководство отраслей от объяснения нерешенных проблем коронавирусом

07.04 / Трамп допустил возможность второй волны денежных выплат американцам

05.05 / Военные специалисты провели дезинфекцию “Севмаша”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска