Министра Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

06.05.2020, 17:16, Новости дня

Правительство исключило министра экономического развития Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и нацпроектам, говорится в распоряжении правительства на официальном портале правовой информации.

В рабочую группу вместо него вошла заместитель главы Минэкономразвития Полина Крючкова, сообщает ТАСС.

Ранее в среду президент Владимир Путин раскритиковал Решетникова в ходе совещания по реализации принятых мер, направленных на поддержку экономики и социальной сферы. Глава государства потребовал от министра лучше изучить, как реализуются принятые решения, «какое количество денег кому [выделено]», и структурировать все эти данные, «чтобы владеть ситуацией вживую».