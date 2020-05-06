Жена Ричарда Гира показала их свадебные фотографии по случаю второй годовщины

06.05.2020, 17:15, Разное

Вчера Ричард Гир и его жена, бизнесвумен Алехандра Сильва, праздновали вторую годовщину свадьбы. В мире звезд в таких случаях принято делиться поздравлениями, фотографиями или видео в социальных сетях, и Алехандра также решила не нарушать эту традицию. Несколько часов назад она опубликовала в Instagram три свадебных снимка, которые не вошли в эксклюзивный фоторепортаж испанского HOLA! и не были показаны ранее.

В этот день я вышла замуж за самого невероятного мужчину из всех, кого знаю. Понимаю, это звучит слишком банально, но это правда!! Говорю от сердца: я горжусь тем, что нахожусь рядом с тобой, что делю с тобой эту жизнь, что являюсь матерью твоих детей, твоим другом и твоей Женой! Ты делаешь меня такой счастливой! Ты любовь всей моей жизни! – подписала Алехандра фотографии.

Напомним, с Алехандрой Ричард познакомился в Позитано через несколько месяцев после официального расставания с моделью Кэри Лоуэлл. В то время Алехандра находилась в процессе развода с Говиндом Фридландом, сыном американского горного магната Роберта Фридланда, и не собиралась заводить новые отношения. Но общие интересы в правовой сфере сблизили Сильву и Гира. Папарацци впервые заметили пару летом 2015 года на Сицилии, куда они прилетели для участия в кинофестивале “Таормина”. Поженились влюбленные в начале мая 2018 года, устроив романтическую церемонию на ранчо актера. Поделившись фотоотчетом с HELLO!, Ричард назвал себя самым счастливым человеком на свете:

Я самый счастливый человек во вселенной. Как может быть иначе? Я женат на красивой женщине, которая умна, чувствительна, терпелива и благородна, а к тому же имеет невероятное чувство юмора и готовит лучшие салаты в мире! Она медитирует, является вегетарианкой, великолепной мамой, она просто ангел… Кроме того, она родилась в Испании – на земле королей и королев, Сервантеса и Бунюэля… Я не мог найти ничего лучше этого.

В феврале 2019 года на свет появился их первый общий ребенок – сын Алехандро, которого Ричард назвал в честь жены. А в апреле этого года они стали родителями второго сына.