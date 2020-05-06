«Россия – страна возможностей» запустила акцию «Песни Великой Победы»

06.05.2020, 17:08, Новости дня

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» при поддержке министерства науки и высшего образования запускает акцию «Песни Великой Победы», приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«На защиту Родины в первые дни войны ушли многие тысячи преподавателей, студентов и аспирантов. Война изменила их судьбу: кто-то так и не смог доучиться, кто-то вернулся за студенческую скамью через долгие годы. Песни о Великой Отечественной войне помогают помнить и передавать новым поколениям память о людях, без которых нас могло не быть», – поделился министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

9 мая в 14.00 по московскому времени в официальной группе платформы «Россия – страна возможностей» в социальной сети ВКонтакте состоится онлайн-концерт. С творческими номерами выступят участники проектов «Студенческая весна», «Таврида» и «Солдатский конверт». Концерт также будет также транслироваться в группе Министерства науки и высшего образования.

«Песни Великой Победы знакомы нам с детства. Они не оставляют наши сердца равнодушными, передаются из поколения в поколение и не дают нам забыть о великом подвиге нашего народа. Акция «Песни Великой Победы» – это наша память, наше уважение и благодарность всем, кто ковал победу в Великой Отечественной войне на фронте и в тылу. Акция объединяет в себе несколько мероприятий и приглашает к участию всех жителей страны», – сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Студенты Московского политехнического университета приглашают вузы присоединиться к инициативе и исполнить песни военных лет, не выходя из студенческого общежития. 9 мая в 19.00 по местному времени исполнить песни «Катюша», «Смуглянка» или «Темная ночь», не покидая своих комнат, показав тем самым, что благодарность за Победу не знает времени, границ и самоизоляции.

Студенты в разных городах России, по согласованию с городской администрацией, поздравят всех ветеранов, собравшись в поздравительные бригады. Победители и лауреаты конкурсов «Российская студенческая весна» и «Солдатский конверт» устроят мини-концерты с военными песнями прямо во дворах домов, в которых живут ветераны. Инициатива ставропольских студентов может стать началом новой традиции в праздновании Дня Победы.

Сотни людей споют песни военных лет на балконах своих квартир. Учителя и студенты, экскурсоводы и ученые – участники проектов платформы «Россия – страна возможностей» – на один вечер превратят свой балкон в импровизированную концертную площадку. С 19.00 по местному времени по всей стране, от Приморья до Калининграда, зазвучат известные и авторские песни о войне.

Видеоверсии песен военных лет в исполнении известных артистов можно посмотреть в группе «Россия – страна возможностей» в социальной сети Вконтакте.

Каждый желающий может принять участие в открытом онлайн-челлендже «Песни Великой Победы». Для этого нужно записать и выложить видео с песней в личный аккаунт в социальных сетях с хэштэгом #ПесниВеликойПобеды или #ПоемПесниПобеды, а также #РоссияСтранаВозможностей и #МинобрнаукиРоссии.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента Владимира Путина. АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 24 проекта.