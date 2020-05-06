На Украине испугались нехватки продовольствия из-за коронавируса
06.05.2020, 17:08, Новости дня
Правительство Украины из-за коронавируса должно обеспечить дополнительное накопление продовольствия в системе государственного материального резерва. Об этом сообщил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.
«Кабинет министров Украины должен безотлагательно обеспечить дополнительное накопление продовольствия в системе государственного материального резерва… Вопрос продовольственной безопасности государства в контексте реализации мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID является приоритетным и находится на контроле у президента Украины», – цитирует Данилова РИА «Новости».
Уточняется, что Данилов направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с просьбой проработать вопрос пересмотра номенклатуры продовольственной группы товаров и, в случае необходимости, увеличить перечень товарных групп и объемов их накопления.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский отметил позитивную тенденцию снижения случаев заражения благодаря карантину.
После Зеленский объявил, что в стране в ближайшие дни начнется подготовка к снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
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