На Украине испугались нехватки продовольствия из-за коронавируса

06.05.2020, 17:08, Новости дня

Правительство Украины из-за коронавируса должно обеспечить дополнительное накопление продовольствия в системе государственного материального резерва. Об этом сообщил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

«Кабинет министров Украины должен безотлагательно обеспечить дополнительное накопление продовольствия в системе государственного материального резерва… Вопрос продовольственной безопасности государства в контексте реализации мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID является приоритетным и находится на контроле у президента Украины», – цитирует Данилова РИА «Новости».

Уточняется, что Данилов направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с просьбой проработать вопрос пересмотра номенклатуры продовольственной группы товаров и, в случае необходимости, увеличить перечень товарных групп и объемов их накопления.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский отметил позитивную тенденцию снижения случаев заражения благодаря карантину.

После Зеленский объявил, что в стране в ближайшие дни начнется подготовка к снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.