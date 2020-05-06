 

Мертвого ребенка нашли в мусорном баке в Петербурге

06.05.2020, 17:06, Разное

В мусорном баке на Курляндской улице в Санкт-Петербурге утром 6 мая нашли мертвую маленькую девочку. Младенца обнаружили местные жители, сообщают “Невские Новости”.

Территория около контейнера пользуется дурной славой среди горожан – поговаривают, что его облюбовали различные асоциальные группы людей. В настоящее время правоохранители устанавливают, кто решил избавиться от ребенка и причину его смерти.



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