Глава Минздрава оценил ситуацию со средствами защиты в больницах

06.05.2020, 16:53, Новости дня

Ситуация со средствами индивидуальной защиты в медицинских организациях в РФ в настоящее время стабильная, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы, которое проводит президент Владимир Путин.

«Мониторинг средств индивидуальной защиты в медицинских организациях позволяет нам сегодня говорить, что ситуация достаточно стабильная, в том числе выпускаются отечественные многоразовые, прошедшие сертификацию и регистрацию, костюмы для медицинских работников», – передает ТАСС слова министра.

Кроме того, крупнейшие федеральные торговые сети запаслись масками на случай введения в стране «масочного режима», сообщил глава Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков.

«Масок у сетей достаточно, мы готовы к реализации «масочного режима». Как быстро отреагировали на ажиотажный спрос на продукты питания и очень быстро компенсировали выбывание товаров за счет доставки новых партий – то же самое с масками. Где-то 10 дней назад начали активно увеличивать объемы закупок», – отметил Беляков.

Так, ретейлеры работают как с отечественными поставщиками и производителями, так и с зарубежными, в том числе с Китаем. В апреле этого года крупнейшие сети закупили более 41 млн масок, в мае планируется закупить более 113 млн масок. Ежемесячно крупнейшие ретейлеры тратят на закупку средств индивидуальной защиты и обеспечение санитарных мер более 2,3 млрд рублей.

По его словам, торговые сети ориентировались в первую очередь на регионы со сложной эпидемиологической ситуацией – Московскую агломерацию и регионы Центрального федерального округа.

«Но поскольку география регионов, которые анонсировали или ввели «масочный режим», расширяется – очевидно, что это будет общая практика, это мера, которая показывает, на мой взгляд, свою эффективность – то мы распространили эти запасы уже по географии всей страны», – сказал Беляков.

Кроме того, глава АКОРТ отметил невозможность бесплатной раздачи масок, так как «при растущем спросе на них это привело бы к дефициту масок в свободной продаже. Как только маски станут не для продажи, а для раздачи, они исчезнут».

Беляков уточнил, что в торговых сетях продаются как простые одноразовые маски, так и респираторы.

«Я считаю, что 30-35 рублей за штуку для самой простой маски – это сейчас не завышенная цена. Что касается возможности снижения, то, очевидно, в период обязательных требований, конечно, спрос не будет падать, и это потребует поддержания всех наращенных объемов производства, которые поставщики на себя взяли. Как только будет отменяться режим, спрос на продукцию будет падать, производители будут сокращать объемы и снижать цены», – заключил эксперт.

Напомним, производство масок в РФ за неделю с 24 по 29 апреля выросло на 11%, кожных антисептиков – на 24%.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что скоропалительные решения по отмене ограничений в связи с коронавирусом могут быть опасны.