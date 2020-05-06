Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

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06.05.2020, 16:53, Новости дня

Главврач городской клинической больницы № 71 им. Жадкевича Александр Мясников в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» сообщил главные симптомы, при которых необходимо вызывать скорую помощь.

«Хочу рассказать вам критерии госпитализации. Если у вас температура выше 38 упорно держится несколько дней; если у вас 38-39, вы приняли парацетамол и она упала, – это ничего, а если вы принимаете жаропонижающие, а она давит и давит, – это повод для вызова врача. Если вам трудно дышать – несомненно. Если вы обезвожены, если у вас диарея, приводящая к обезвоживанию, – это возможно при COVID, сухая кожа сухость во рту, концентрированная моча – конечно», – сказал Мясников в эфире программы на YouTube.

Кроме того, доктор отметил еще один серьезный симптом, требующий вызова бригады скорой, это – изменение сознания, а именно заторможенность, путаница в словах.

Ранее Мясников обратился к россиянам в связи с приближающимися майскими праздниками и попросил соблюдать режим самоизоляции в этот период. Кроме того, доктор выступил с резким заявлением по поводу вакцин и поделился видео из коронавирусного стационара своей больницы.



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