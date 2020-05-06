АСИ запустило навигатор по мерам поддержки населения в условиях коронавируса

06.05.2020, 16:53, Новости дня

Агентство стратегических инициатив (АСИ) опубликовало сборник из 32 федеральных мер поддержки граждан и отдельных групп населения в условиях ограничений, которые были введены в РФ в 2020 году для борьбы с пандемией коронавируса (COVID-19) и ее последствиями.

«Президент поставил задачу максимально полно и достоверно информировать граждан и представителей бизнеса о способах получения льгот. Рассчитываю, что наш навигатор поможет каждому сориентироваться в общем реестре предоставляемых государством мер поддержки и выбрать подходящий для своей ситуации инструмент. Мы постарались сделать его максимально удобным для пользователей и с точки зрения навигации, и содержательного наполнения», – приводятся слова генерального директора АСИ Светланы Чупшевой в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Документ снабжен инструкциями, кто может рассчитывать на поддержку, как воспользоваться конкретной мерой и куда обращаться для ее получения.

Меры структурированы по категориям получателей: граждане России; родители и дети; безработные; учащиеся и учителя; студенты; пожилые люди; люди с инвалидностью; медицинские работники; туристы; иностранные граждане.

Отмечается, что иностранцы, не имеющие возможности выехать из России, получат информацию о том, как продлить срок действия виз и разрешительных документов, а россияне, оказавшиеся за границей, – как оформить заявление на централизованное возвращение из-за рубежа и получить материальную помощь.

Все желающие могут узнать, как дистанционно оформить больничные листы, продлить сроки действия паспортов, водительских удостоверений и банковских карт, приостановить начисления штрафов за услуги ЖКХ, воспользоваться кредитными каникулами или вернуть стоимость билетов на отмененные мероприятия.

Для родителей предусмотрены ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте до трех лет и от трех до семи лет. Доступно упрощенное оформление материнского капитала и выплат за первого и второго ребенка до трех лет, увеличение пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Малоимущие семьи могут автоматически продлить субсидию на оплату жилья и услуг ЖКХ, а потерявшие работу в период пандемии – получить социальную помощь.

О проблемах, связанных с получением помощи в период изоляции, ранее сообщали пользователи сайта «Жалобная книга родителей». Из 238 обращений, поступивших на этот сайт, почти половину можно «покрыть» действующими мерами.